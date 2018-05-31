Комиссия Министерства культуры проверила объект и выявила десятки нарушений.

Комиссия Министерства культуры проверила объект и выявила десятки нарушений.Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) оштрафовали за нарушение требования законодательства об охране памятников культурного наследия.Как сообщают в материалах Октябрьского районного суда, проверка инспекции Министерства культуры по ЦФО в январе этого года выявила, что музей-заповедник не выполнил в полном объёме работы на объекте культурного наследия федерального значения. До 2016 года не отремонтировали фасады, внутренние помещения, системы вентиляции и контрфорсы, не благоустроили территорию. Кроме того, культурное учреждение не расходует деньги на поддержку объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.Десятки нарушенийВСМЗ нарушили всевозможные правила охраны объектов культурного наследия. Сейчас по всему периметру здания разрушается каменная кладка цоколя, на ступенях лестниц - сколы, у одного из входов разрушен порог. На фасаде северной пристройки есть трещина в 15-20 мм. Полы в южной и северной пристройках, а также в юго-западной башне, земляные, покрытие пола «потеряно», валяется строительный мусор. На памятнике архитектуры даже не закреплён молниеотвод.На судебном заседании защитник музея-заповедника Юлия Кувшинова не согласилась с доводами инспекции. Она обратила внимание на то, что деньги на ремонт памятника должны выделять из бюджета. На балансе музея-заповедника находится 65 памятников архитектуры, 7 из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.По её словам, федеральный бюджет не обеспечивает полного финансирования, а дополнительных денег от продажи сувениров, проведения экскурсий, входной платы в музеи недостаточно, чтобы достойно содержать памятник. По данным защитника, состояние Золотых ворот вполне удовлетворительное. Учитывая обстоятельства, Юлия Кувшинова просила освободить музей от ответственности ввиду малозначительности совершенного деяния.Инспектор отдела государственного контроля и надзора Управления Минкультуры РФ в сентябре 2017 года проверял состояние архитектурного памятника. Он зафиксировал неудовлетворительное состояние северной и южной пристроек в юго-западной башне, а также внешнего облика памятника. Выявленные повреждения оказывают негативное влияние на конструктивное, техническое и эстетическое состояние Золотых ворот. Инспектор считает, что ремонт не требует сложной процедуры согласования и разработки проекта. Достаточно лишь плана проведения противо­аварийных работ.Решение судаСрок давности по работам на Золотых воротах истёк 1 января 2018 года, и в этой части музей не понесет ответственности. Однако суд согласился с инспекцией в том, что ВСМЗ не расходует деньги на содержание учреждения, хотя обязан делать это по закону.Эта статья предусматривает ответственность учреждения в виде штрафа от 1 до 20 миллионов рублей. Однако учитывая сложное материальное положение Владимиро-Суздальского музея-заповедника, суд сократил штраф до 500 тыс. рублей.Фактически предъ­яв­ляемые му­зею­-за­по­вед­нику претензии касаются работы ещё предыдущего руководства музея, ведь Светлана Мельникова была генеральным директором ВСМЗ с 17 июня 2010 года по 17 июня 2016-го. Но, бесспорно, часть ответственности лежит и на нынешнем начальнике му­зея-за­по­вед­ника Игоре Конышеве, ведь далеко не все работы требуют больших вложений.КомментарийГенеральный директор Владимиро-Суз­даль­ского музея-заповедника Игорь Конышев:- В этом году Минкульт выделил музею-заповеднику на реставрацию 65 объектов ВСМЗ всего 12 млн рублей. Этих денег хватит разве что на ремонт фасадов колокольни суздальского Кремля. Реставрацию же Золотых ворот предварительно оценивают в 100 млн рублей, но таких денег у музея нет, а Москва их пока не даёт. Так что сохранение памятников истории, культуры и архитектуры по-прежнему сводится к «латанию дыр».КстатиДругое судебное дело касалось состояния Успенского собора. В 2012-2016 годах учреждение должно было отреставрировать дверные наполнения, напольное покрытие, настенную живопись, иконостас XVIII века, провести работы с электропроводкой и вентиляцией, благоустроить территорию. Однако этого сделано не было. Дело было закрыто по истечении срока давности.