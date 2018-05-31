Савик Шустер шокировал зрителей своей изменившейся внешностью. Пропавший с телеэкранов известный журналист появился на людях благодаря презентации своей книги.

Савик Шустер шокировал зрителей своей изменившейсявнешностью. Пропавший с телеэкранов известный журналист появился на людяхблагодаря презентации своей книги.Фотографии журналиста опубликовал гендиректор канала 3S.tvПавел Елизаров. Пользователи сети сразу заметили, как сильно измениласьвнешность Савика Шустера. Телеведущего назвали "великовозрастным".Елизаров написал на своей странице в Facebook о выходе новой книги Шустера."У Савика в руках первый экземпляр его книги... его эмоции непередаваемы... никогда его таким не видел. В добрый час", – подписалфотографию гендиректор телеканала.На лице у Шустера прибавилось морщин, седые волосы стали длиннее. К тому же, ведущий выглядит сильно исхудавшим, пользователи высказывают опасения за его здоровье.Напомним, Савик Шустер – гражданин Канады. Принадлежавшийему телеканал 3S.tv объявил о закрытии вначале декабря 2016 года. В ноябре появились сообщения о завершение вещания наУкраине из-за обысков. А в феврале 2017 года гендиректор телеканала ПавелЕлизаров сообщил, что 3S.tv с1 марта прекращает вещание через спутник – из-за нехватки средств.Книгу под названием "Свобода слова против страха и унижения" Шустер представит в Киеве 1 июня. В своем труде журналист обещает рассказать о том, состоял ли он в близких отношениях с Юлией Тимошенко, является ли он агентом ЦРУ, Ватикана, ФСБ или Моссада – а также какую роль его программа сыграла в "революции достоинства" на Майдане.Кроме того, Шустер призывает "действовать с оружием в руках против агрессора", а также ввести на Украине смертную казнь за финансовые преступления.