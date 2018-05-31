История с бывшим водителем Анастасии Волочковой Александром Скиртачом, которого балерина обвинила в воровстве и мошенничестве, продолжает набирать обороты. Мужчина уверяет, что Настя его домогалась. А, когда тот отверг ее, начала мстить. Волочкова называет обвинения Скиртача абсурдом. Dni.ru ситуацию прокомментировал приятель артистки, самый известный живописец страны Никас Сафронов.

История с бывшим водителем Анастасии Волочковой Александром Скиртачом, которого балерина обвинила в воровстве и мошенничестве, продолжает набирать обороты. Мужчина уверяет, что Настя его домогалась. А, когда тот отверг ее, начала мстить. Волочкова называет обвинения Скиртача абсурдом. Dni.ru ситуацию прокомментировал приятель артистки, самый известный живописец страны Никас Сафронов."Я не верю, что Настя могла добиваться интимных отношений с этим человеком, – поддерживает звезду Сафронов. – Волочкова, быть может, и не святая, но не думаю, что ей до такой степени не везет в личной жизни, чтобы она опустилась до собственного водителя. Считаю, что этот человек на имени Волочковой просто пытается заработать. Настя – звезда, прима-балерина, у нее высокий статус, известное имя".По мнению Никаса, часто окружающие знаменитостей холуи и аферисты идут на любые подлоги, чтобы привлечь к себе внимание. "Мошенников вокруг известных личностей очень много, – признается художник, – наверное, больше, чем вокруг простых людей. Когда ты становишься успешен, в твоей жизни сразу появляются пройдохи. Не только у Волочковой! Я и сам постоянно сталкиваюсь с мошенниками. Например, один мужчина из Ульяновска подделывал мои картины типографским способом. Когда его поймали на данном преступлении, он сказал, что это я его заставлял. Человек без зазрения совести оболгал меня!"Заслуженный художник РФ уверен, что все неприятности с горе-водителем у Волочковой вскоре закончатся. И она встретит настоящего мужчину. "Вокруг Анастасии очень много известных и богатых людей, который готовы сделать многое, лишь бы она обратила на них своё внимание, – продолжает Никас. – Я убежден, что Волочкова еще встретит среди них достойного мужчину. Она замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал. Уверен, что она станет прекрасной женой".Сам Сафронов, несмотря на статус свободного мужчины, пока не думает налаживать с балериной более тесные, нежели дружеские, отношения. И всему виной – их обоюдная известность. "Вокруг меня столько слухов, что, если я женюсь и возьму на себя еще и чужие, то ничего хорошего из этого не получится, – огорошил Никас. – Пусть Настя лучше живет своей жизнью. Мы общаемся, периодически ходим на дни рождения друг к другу. Нам этого достаточно. Женить нас не стоит".