Полицейские обнаружили и изъяли в квартире задержанного 5 свертков из фольги и один кулек из полиэтилена с наркотическим средством – героином...

В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции на улице Дмитрия Ульянова задержали 29-летнего приезжего мужчину по подозрению в распространении наркотических средств.Во время обыска на съемной квартире у задержанного полицейские обнаружили и изъяли 5 свертков из фольги и один кулек из полиэтилена с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое признано наркотическим средством – героином, общей массой более 80 граммов. Также сотрудники полиции изъяли упаковочный материал и электронные весы.Установлено, что подозреваемый приобретал наркотик у неизвестных лиц, фасовал его и распространял путем закладок.Следственным отделением ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56