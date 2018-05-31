Отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для
женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия
эти увлекательным спортом.
Отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для
женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия
эти увлекательным спортом.
Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном
сексе, множество. Во-первых, пропадает либидо – сексуальное желание. Не надо верить
мифу о том, что долгое воздержание лишь наращивает внутреннее возбуждение. На
самом деле все не так: чем дальше, тем более вялым становится человек, секса
хочется все меньше. Нужный градус желания можно поддержать лишь постоянной
практикой.
Месячные у воздерживающихся от секса дам становятся еще
неприятнее. А хороший секс может сократить период менструации, утверждает секс-терапевт
Сэри Купер, слова которой приводит .
Оказывается, долгий перерыв в сексуальной жизни приближает
менопаузу, поскольку стенки влагалища становятся слабее. "Североамериканское
общество менопаузы" (есть, оказывается, и такая организация) предупреждает: регулярный секс оттягивает
появление возрастных особенностей. Кроме того, большие перерывы в интимной
жизни усложняют выработку естественной смазки.
Есть и еще одна причина, по которой не стоит отказываться от
секса. Правда, прямых доказательств этой теории нет, только косвенные. И тем не
менее, считается, что отказ от секса приводит к снижению интеллектуальных
способностей. А еще женщина без секса больше подвержена стрессам – что,
впрочем, давно замечено.
Ранее сообщалось, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.