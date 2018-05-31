Отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия эти увлекательным спортом.

Отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями дляженского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятияэти увлекательным спортом.Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярномсексе, множество. Во-первых, пропадает либидо – сексуальное желание. Не надо веритьмифу о том, что долгое воздержание лишь наращивает внутреннее возбуждение. Насамом деле все не так: чем дальше, тем более вялым становится человек, сексахочется все меньше. Нужный градус желания можно поддержать лишь постояннойпрактикой.Месячные у воздерживающихся от секса дам становятся ещенеприятнее. А хороший секс может сократить период менструации, утверждает секс-терапевтСэри Купер, слова которой приводит .Оказывается, долгий перерыв в сексуальной жизни приближаетменопаузу, поскольку стенки влагалища становятся слабее. "Североамериканскоеобщество менопаузы" (есть, оказывается, и такая организация) предупреждает: регулярный секс оттягиваетпоявление возрастных особенностей. Кроме того, большие перерывы в интимнойжизни усложняют выработку естественной смазки.Есть и еще одна причина, по которой не стоит отказываться отсекса. Правда, прямых доказательств этой теории нет, только косвенные. И тем неменее, считается, что отказ от секса приводит к снижению интеллектуальныхспособностей. А еще женщина без секса больше подвержена стрессам – что,впрочем, давно замечено.Ранее сообщалось, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.