Поразительная скорость движения гигантских костных рыб юрского периода озадачила эволюционных биологов и поставила под сомнение гипотезу, которая объясняет скромные размеры современных представителей той же группы.

Современные рыбы, как многим известно, подразделяются на костных и хрящевых. При этом представители первой группы отличается сравнительно небольшими размерами; особи самого крупного вида (это рыба-луна) весят порядка 2,3 тонны. Между тем хрящевые рыбы куда крупнее: взять, например, китовых акул, вес которых достигает 34 тонн.Исследователи давно пытаются объяснить такие различия. Международная команда из Испании, Бразилии и Великобритании обратилась к палеонтологическим данным, однако решение одной загадки привело их к другой.Ранее считалось, что костным рыбам (к которым, кстати, относится 95% всех нынешних видов рыб) не позволяют иметь крупные размеры особенности метаболизма. В частности, ограничения обусловлены высокими (по сравнению с хрящевыми гигантами) потребностями в кислороде.Чтобы проверить эту гипотезу, специалисты решили изучать не современных, а древних костных рыб. Объектом исследований стала рыба вида Leedsichthys problematicus, представитель рода лидсихтис. Это гигантские костные рыбы, обитавшие на Земле в юрском периоде, около 160 миллионов лет назад.В 2013 году палеонтологи установили, что лидсихтисы достигали 16,5 метра в длину. Из современных рыб с древним гигантом может сравниться разве что китовая акула, и то с большой натяжкой. Согласно подсчётам, средний лидсихтис весил порядка 45 тонн.Так почему же древние костные рыбы могли вырастать до невероятных размеров, в то время как современные такой возможности не имеют?Чтобы найти ответ, команда решила вычислить метаболические требования L. problematicus. Эволюционные биологи провели сравнительно-анатомическое изучение лидсихтиса и его современных потомков. Вычисления показали, что скорость движения древних гигантов могла достигать 17,8 километров в час, сообщает журнал Science.При столь быстром движении для сохранения нужного количества кислорода в тканях тела древним существам требовались высочайшие уровни метаболизма, какими костные рыбы попросту не обладают. Получается, что влияние этого фактора на изменение размеров костных рыб сильно преувеличено, отмечают исследователи.По их мнению, "эволюции гигантизма" могли препятствовать другие факторы, например, анатомические (изменения в развитии костных тканей) или поведенческие (высокая конкуренция среди крупных видов).Статья по итогам исследования представлена в научном издании Palaeontology.Кстати, согласно другой работе, максимальная скорость движения современных рыб составляет порядка 30 километров в час. Рекордсменом оказалась лучепёрая рыба под названием парусник.Напомним, что ранее исследователи изучили останки ещё одного морского монстра внушительных размеров, а также разобрались, как киты умудрились "утереть нос" всем гигантам прошлого.