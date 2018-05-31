О неформальном подходе инспектора ПДН Алексея Погорелова из Ростовской области к перевоспитанию неблагополучных подростков вы узнаете из сегодняшнего номера газеты "Щит и меч".

Печали скрылись за кулисамиЧтобы почувствовать себя взрослой, юная жительница Ростова-на-Дону решила пристраститься к вину. Как только не увещевал её инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Алексей Погорелов. Пытался увлечь спортивными секциями, но тщетно. И тогда полицейский пригласил подучётницу… в театр. Неформальный подход к перевоспитанию превзошёл ожидания. Когда счастье измеряется в коровахНачальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по Чернушинскому району полковник внутренней службы Александр Мотырёв считает, что жизнь похожа на эскалатор, движущийся вниз: чтобы оставаться на одном уровне – приходится идти, если хочешь двигаться вверх – бежать. Житейские мудрости Александр почерпнул на службе, а особенно в командировках в Чеченскую республику и Южный Судан. Нам кричал «Браво!» Папа РимскийПро них говорят: «То, что Ансамбль Александрова делает, это высший дипломатический пилотаж». Первые зарубежные гастроли творческого коллектива проходили в Париже в 1937 году. Французские газеты того времени писали: «Без единого выстрела ансамбль Советской армии завоевал Париж».В гостях у редакции Дважды Краснознамённый ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 20, а также на интернет-странице издания.