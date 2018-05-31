Звезда фильма Рыжая Соня Бриджит Нильсен ждет пятого ребенка. 54-летняя артистка показала огромный живот.

Звезда фильма "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен ждет пятого ребенка. 54-летняя артистка показала огромный живот.О своей беременности Бриджит Нильсен объявила сама. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram известная датская (поэтому в оригинале ее имя звучит как Бригитта) актриса и модель опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с внушительным животом. "Семья становится больше.Счастливое время", – написала 54-летняя знаменитость.Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг. Они рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке, пожелали сил и крепкого здоровья ей и малышу. Отметим, что Бриджит ждет пятого ребенка. От предыдущих отношений у актрисы четверо сыновей. Сейчас они все взрослые: старшему Джулиану 34 года, средним Киллиану и Дугласу 28 и 25, а младшему Раулю 23 года.Как предполагают фанаты, Нильсен мечтает о дочери, поэтому не теряет надежды хоть с пятой попытки ухватить удачу за хвост. Отметим, что модель не уточнила, кого именно она ждет. Точно известно, что отцом ребенка является ее супруг, продюсер Маттиа Десси. К слову, он ее пятый муж. Они поженились 12 лет назад, у избранника артистки детей нет, так что будущий малыш станет его первенцем.Говорят, для того, чтобы зачать ребенка, Бриджит воспользовалась процедурой ЭКО, однако предпочла не пользоваться услугами суррогатной матери, а сама выносить и родить. Судя по фотографиям, актриса в состоянии в пятый раз преодолеть нелегкий путь беременности и родов – 54-летняя модель выглядит великолепно.Напомним, Бриджит Нильсен прославилась благодаря фильму "Рыжая Соня", где сыграла в паре с Арнольдом Шварценеггером. Картина вышла в свет в далеком 1985 году и вмиг сделала новоиспеченную актрису популярной. До этого Нильсен снималась для журналов, была моделью, но лишь кинематограф вознес ее на пик славы.