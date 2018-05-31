Футболист сборной Перу Паоло Герреро сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира в России. Известно, что федеральный суд Швейцарии решил приостановить 14-месячную дисквалификацию перуанца ради того, чтобы тот смог сыграть на мундиале.

Футболист сборной Перу Паоло Герреро сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира в России. Известно, что федеральный суд Швейцарии решил приостановить 14-месячную дисквалификацию перуанца ради того, чтобы тот смог сыграть на мундиале.Спортивный арбитражный суд (CAS) согласился с этим вердиктом и, таким образом, капитан сборной Перу приедет в Россию в составе национальной команды, о чем сообщает Спорт24.Ru. Напомним, что футболист изначально был дисквалифицирован на год за обнаруженный в его организме кокаин, однако позже ему увеличили срок отстранения от футбола до 14-ти месяцев.Сборная Перу на чемпионате мира встретится с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).