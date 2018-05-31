Слава Богу, что человек жив, - прокомментировал новости о журналисте и блогере Аркадии Бабченко пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - История, по меньшей мере, странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории.

"Слава Богу, что человек жив, — прокомментировал новости о журналисте и блогере Аркадии Бабченко пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — История, по меньшей мере, странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории".При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что предотвращение на Украине убийства Бабченко не меняет ситуации и отношения к Украине, как к стране, где журналистом быть опасно. А чтобы не повторить ошибки коллег из Лондона, Киеву придется суметь ответить за слова о причастности Москвы к подготовке убийства Аркадия Бабченко. Служба безопасности Украины 30 мая заявила, что в Киеве предотвращено покушение на журналиста, напоминает ТАСС.А вечером 29 мая украинская полиция заявила, что Бабченко был застрелен в своем доме. И убить его в Киеве мог кто угодно. При этом сразу о причастности к убийству России заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.У СБУ есть видео встречи несостоявшегося киллера и заказчика преступления. Заказчик преступления гражданин Г. передал обратившемуся в СБУ наемному убийце и бывшему участнику антитеррористической операции В Донбассе гражданину Ц. предоплату — 15 тысяч долларов. Это половина от всей суммы за убийство Бабченко. Якобы заказчик после убийства журналиста через третью страну собирался уехать в Россию.При этом адвокаты считают, что следователи "закошмарили" подозреваемого. Задержанный – гражданин Украины. По предварительной информации, это пожилой актер. А по данным СБУ, заказчик "убийства" Бабченко получил от российских спецслужб целый список на ликвидацию из 30 фамилий.