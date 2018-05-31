Девелопер ПИК и группа Белая дача договорились о совместном стриотельстве жилого квартала в подмосковных Котельниках, пишут Ведомости.

Квартал появится между торговыми центрами "Мега Белая дача" и "Outlet Village Белая дача". За 10 лет на площади 50 га планируется возвести 1,56 миллиона квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры.Инвестиции в проект составят 50 миллиардов рублей.Первоначально партнером группы "Белая дача" был американский фонд Hines, однако затем вышел из проекта. Впрочем, масштабы планируемой строки тогда были меньше: партнеры хотели возвести 650 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья и коммерческой недвижимости.