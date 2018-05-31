Москвич, работая в одном из государственных театров, оплатил штраф за совершение административного правонарушения, за счет средств организации...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненского району задержали подозреваемого в присвоении денежных средств.В территориальный отдел полиции поступила информация о факте растраты денежных средств организации. Полицейские установили, что 46-летний москвич, работая в одном из государственных театров, оплатил штраф, назначенный ему постановлением мирового судьи за совершение административного правонарушения, за счет средств театра. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61