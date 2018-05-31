Злоумышленники открыто похищали у местных жителей наиболее ценное имущество: ювелирные изделия, денежные средства, мобильные телефоны.

В мае текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержаны 39-ти и 34-летний жители региона, подозреваемые в совершении серии грабежей на территории областного центра.Установлено, что в период с 7 по 21 мая текущего года подозреваемые открыто похищали у местных жителей наиболее ценное имущество: ювелирные изделия, денежные средства, мобильные телефоны.Так, 7 мая в одном из кафе города Владимира 34-летний подозреваемый, нанеся удар в область головы, открыто похитил у 38-летнего мужчины обручальное кольцо, сотовый телефон, портмоне с денежными средствами и сумку. Причиненный ущерб превысил 28 тысяч рублей.Полицейскими доказана причастность фигуранта к еще одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности.15 мая 39-летний злоумышленник, находясь в одном из магазинов областного центра, пытался открыто похитить денежные средства из кассы. Однако продавец магазина успела нажать тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно приехала полиция, фигурант был задержан.В настоящее время следственным управлением городского УМВД в отношении местных жителей возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Грабеж». Один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.