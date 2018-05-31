Злоумышленники открыто похищали у местных жителей наиболее ценное имущество: ювелирные изделия, денежные средства, мобильные телефоны.
В мае текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержаны 39-ти и 34-летний жители региона, подозреваемые в совершении серии грабежей на территории областного центра.
Установлено, что в период с 7 по 21 мая текущего года подозреваемые открыто похищали у местных жителей наиболее ценное имущество: ювелирные изделия, денежные средства, мобильные телефоны.
Так, 7 мая в одном из кафе города Владимира 34-летний подозреваемый, нанеся удар в область головы, открыто похитил у 38-летнего мужчины обручальное кольцо, сотовый телефон, портмоне с денежными средствами и сумку. Причиненный ущерб превысил 28 тысяч рублей.
Полицейскими доказана причастность фигуранта к еще одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности.
15 мая 39-летний злоумышленник, находясь в одном из магазинов областного центра, пытался открыто похитить денежные средства из кассы. Однако продавец магазина успела нажать тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно приехала полиция, фигурант был задержан.
В настоящее время следственным управлением городского УМВД в отношении местных жителей возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Грабеж». Один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.