Власти Незалежной продолжают бессмысленную борьбу с русским языком. Президент страны Петр Порошенко подписал указ об укреплении статуса украинского языка и содействии создания единого украинского культурного пространства. Глава государства, видимо, забыл, что половина его сограждан общаются на русском языке.

Власти Незалежной продолжают бессмысленную борьбу с русскимязыком. Президент страны Петр Порошенко подписал указ об укреплении статусаукраинского языка и содействии создания единого украинского культурногопространства. Глава государства, видимо, забыл, что половина его сограждан общаются на русском языке.Порошенко посетовал на то, что в программах национальноготелевидения много говорят на русском языке, а по радио звучат песни российскихисполнителей. Так не должно быть, решили украинские власти и решилиокончательно задушить русский язык."Я принял решение и подписываю указ о том, с 2018 годамы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того,чтоб язык защитить", – сказал Порошенко, выступая на школьной линейке вИвано-Франковске. Президент поставил подпись под документом в прямом телеэфире.С октября 2017 года на украинских радиостанциях по решениювластей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%, а телекомпании должныобеспечивать в течение первого года своей работы трансляцию 25% песен наукраинском языке от общего объема контента, сообщает РИА Новости.Истерики по поводу русского языка разгораются на Украине регулярно.Не так давно в Верховной раде депутат Андрей Тетерук набросился с обвинениями вадрес ООН, которая, по его мнению, занимается пропагандой русского языка. Наиллюстрации, которую народный избранник продемонстрировал своим коллегам, было показано,что украинский язык является производным от русского. Языковой вопрос, заявилТетерук, – не что иное, как часть гибридной войны, которую Россия ведет противУкраины, вовлекая в нее даже ООН.Стоит отметить, что с момента победы Евромайдана в 2014 годуКиев ведет целенаправленную войну с русским языком, ущемляя права русскоязычныхграждан страны. В 2017 году был принят закон об образовании, в соответствии скоторым школьники никогда не узнают, что такое русский язык. Полная украинизацияпроизойдет в 2012 году.Удивительно, но значительная часть украинцев в повседневномобщении используют русский. Судя попоследним соцопросам, на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% гражданстраны, в столице Украины таких еще больше – около 80%.