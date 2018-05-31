Известный охотник за недобросовестными производителями бытовых предметов обнаружил, что бром и свинец, которые содержатся в чёрных пластиковых корпусах электронных приборов, после переработки могут попадать в посуду, игрушки и упаковку для пищевых продуктов.

Вторичная переработка отходов помогает сделать мир чище, но очень часто, используя пластиковую посуду, созданную в ходе утилизации, мы не задумываемся о том, безопасна ли она для здоровья. Между тем учёные из Университета Плимута снова бьют тревогу. Новое исследование показало, что переработанный чёрный пластик из переработанных электроприборов содержит такие опасные вещества, как бром и свинец.Сразу поясним, что бром в составе различных соединений используется в пластиковых корпусах в качестве огнезащитного средства, соединения свинца же часто добавляются в качестве красителя. Но к концу срока годности ноутбуков, мобильных телефонов и музыкальных устройств, токсичные элементы никуда не исчезают и в результате плохой сортировки мусора могут отправиться в переработку.Эндрю Тёрнер (Andrew Turner) и его коллеги воспользовались технологией рентгенофлуоресцентного анализа для поиска опасных компонентов в нескольких сотнях различных пластиковых предметов. За время исследования в лаборатории побывали пищевые продукты в пластиковой упаковке, контейнеры, одежда, игрушки, бижутерия, офисные принадлежности, а также новые и старые электронные и электрические приборы.Оказалось, что во многих бытовых предметах чёрного цвета, в том числе в детских товарах, водопроводных шлангах и контейнерах для продуктов, концентрация брома и свинца значительно превышала значения, допустимые для тех же электрических приборов. По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Environmental International, это связано с неэффективным отделением чёрных пластиковых отходов. Детали отслуживших своё электрических приборов явно используются там, где это недопустимо."Чёрный пластик приятен эстетически, но эта работа подтверждает, что при переработке утилизированной электроники вредные химические вещества попадают в потребительские товары, − говорит Тёрнер в пресс-релизе. − Очевидно, общественность не ожидает и не хочет их там видеть, но до сих пор было очень мало исследований, направленных на изучение этого вопроса".Кстати, Тёрнер является известным охотником за токсичными компонентами в составе предметов, которые люди используют в повседневной жизни. Ранее его команда находила свинец и кадмий в пластиковых стаканах, раскрывала нарушения при производстве пластиковых игрушек и разоблачала недобросовестных производителей красок для детских площадок.Напомним также, что ранее в проекте "33Live.RuНаука"(nauka.vesti.ru) подробно освещались вопросы содержания фталатов и бисфенола в пластиках, опасности наночастиц оксида цинка из консервных банок и недружелюбного микробного сообщества резиновых уточек для ванной.