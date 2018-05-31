Правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о долевом строительстве, говорится на сайте кабмина. В первом чтении закон приняли 24 января.

Изменения в законодательство, устанавливающие дополнительные требования к застройщикам жилья, привлекающим средства дольщиков, вступят в силу с 1 июля. Так, привлекать деньги граждан можно будет только в рамках одного разрешения на строительство, а собственные средства девелопера должны составлять не менее 10% от стоимости дома.В правительстве отмечают, что отдельные требования к застройщикам могут препятствовать реализации ранее начатых и запланированных проектов комплексного освоения и развития территории. Поправки предлагают предоставить застройщикам возможность привлекать средства дольщиков сразу по нескольким разрешениям.Также предполагается, что застройщики, заключившие договор о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении или развитии территории до 1 января 2018 года, смогут завершить строительство без учета вступающих в силу 1 июля требований.Кроме того, застройщикам предлагается предоставить право привлекать целевые займы основного общества в размере не более 20% проектной стоимости работ по каждому разрешению на строительство.