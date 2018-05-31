В Москве объявили победителей российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования Мультимир. Награды были вручены в 23 номинациях. Победителей определили по результатам голосования профессионального жюри и обычных зрителей.

В Москве объявили победителей российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования "Мультимир". Торжественная церемония состоялась вечером 30 мая на ВДНХ в день открытия одноименного фестиваля детских развлечений.Награды были вручены в 23 номинациях. Победителей определили по результатам голосования профессионального жюри и обычных зрителей.Триумфатором премии в этом года по праву можно назвать анимационную студию "Паровоз", которая получила заветные звездные статуэтки за проект "Сказочный патруль" (лучший сериал по мнению жюри), за Лисичку из "Ми-ми-мишек" и Снежку из "Сказочного патруля" (лучших героинь по мнению жюри и зрителей соответственно) и за песню "Поверь в себя!" из сериала "Сказочный патруль" (лучшую песню по версии жюри). Также куклы "Сказочный патруль" были названы лучшей игрушкой года.Сразу четыре звезды "Мультимира" унесла с собой группа компаний "Рики". Ее проект "Смешарики. Пин-код" зрители назвали лучшим сериалом, а "Смешарики. Дежавю" — лучшим полнометражным анимационным фильмом. Еще две звезды "Мультимира" жюри вручило ГК "Рики" за гироскутер "Смешарики" в номинации "Лучший лицензионный продукт" в категории "Товары народного потребления" и за голос Константина Хабенского в сериале "Малышарики".Студия анимационного кино "Мельница" собрала богатый урожай наград за свой фильм "Три богатыря и принцесса Египта". Жюри назвали его победителем в номинациях "Лучший полнометражный анимационный фильм", "Лучшая 2D-графика анимационного фильма" и "Лучший лицензионный продукт. Продовольственные товары", где студия представила мороженое.Абсолютным лидером народного голосования в номинациях для зарубежных анимационных проектов стал телеканал Cartoon Network. Его проект "Время приключений" стал лучшим зарубежным сериалом, Джейк и "Времени приключений" — лучшим героем зарубежного анимационного фильма, а Гранат из "Вселенной Стивена" — лучшей героиней зарубежного анимационного фильма.Жюри же большинство своих голосов, как и в прошлом году, отдали сериалу "Щенячий патруль" (лучший зарубежный сериал), его герою Гончику (лучший герой зарубежного анимационного фильма) и Свинке Пеппе (лучшая героиня зарубежного анимационного фильма).Также звезды "Мультимира" получили "Союзмультфильм" за Кота Матроскина в "Новом Простоквашине" ("Лучший герой российского анимационного фильма. Выбор зрителей"); анимационная студия "Аэроплан" за Нолика из сериала "Фиксики" как лучшего героя российского анимационного сериала; Open Alliance Media, чей проект "Джинглики" был назван победителем в номинации "Лучшая 3D-графика анимационного фильма"; студия Wizart за канцелярские товары по мультфильму "Снежная королева" ("Лучший лицензионный продукт. Печатные издания") и проект "Волшебники двора", чья песня "С днем рождения!" стала лидером зрительского голосования.Премия "Мультимир", организаторами которой являются холдинг ВГТРК, компания "Цифровое Телевидение", "Ассоциация анимационного кино" и компания "0+ Media", призвана стимулировать рост профессионального уровня в российской анимации и индустрии детства, а также увеличить на российском рынке долю детских товаров, производимых по анимационным лицензиям."В этом году мы значительно расширили список номинаций в спектре лицензионных товаров. Так, если в прошлом году выбор победителей-лицензиатов осуществлялся в одной номинации "Товары народного потребления", то в этом году мы добавили номинации "Игрушка", "Продовольственные товары", "Товары народного потребления" — и это напрямую связано с тем, что мы фиксируем количественный и качественный рост индустрии в области производства лицензионных товаров", — рассказал Александр Саблуков, генеральный директор компании "0+ Медиа".Полный список победителей можно увидеть на сайте премии "Мультимир-2018".