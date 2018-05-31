Россельхозбанк опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 3 месяца 2018 года. Чистая прибыль банка составила 876 млн рублей по сравнению с убытком в размере 3,9 млрд рублей за 3 месяца 2017 года.

"Россельхозбанк" опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 3 месяца 2018 года. Чистая прибыль банка составила 876 млн рублей по сравнению с убытком в размере 3,9 млрд рублей за 3 месяца 2017 года. Кредитный портфель за 1 квартал 2018 года увеличился на 8,5% и составил 2,136 трлн рублей, из них портфель юридических лиц вырос относительно конца 2017 года на 8,9% и составил 1,748 трлн рублей, кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2018 года на 6,9% до 388,4 млрд рублей.В течение 1 квартала текущего года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 7,9 млрд рублей (+0,4%) и составили 2,212 трлн рублей. Средства физических лиц выросли в 1 квартале 2018 года на 32,2 млрд рублей (+3,8%) до 889,8 млрд рублей.Доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах группы за 3 месяца 2018 года сократилась с 5,3% до 4,8%.РСХБ — ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса. В 2017 году банк направил на поддержку сельхозпредприятий 1,1 трлн рублей.