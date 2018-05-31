Жительница Иванова столкнулась с принципиальным инструктором при попытке перейти проезжую часть в неположенном месте. Дорожное противостояние попало в объектив камеры регистратора.

Жительница Иванова столкнулась с принципиальным инструктором при попытке перейти проезжую часть в неположенном месте. Дорожное противостояние попало в объектив камеры регистратора.Около шести часов вечера в среду, 30 мая, водитель Mitsubishi Lancer со знаками "Ученик" попал в небольшую пробку на улице Ермака. На его глазах управлявший маршруткой мужчина посреди дороги открыл дверь, чтобы выпустить пассажиров. Одна из вышедших женщин решила тут же перебежать дорогу.Инструктор дважды блокировал ей дорогу автомобилем и в конечном счете вынудил отступить на газон и отправиться на поиски пешеходного перехода.Пользователи соцсетей разошлись в оценке его поступка: одни настаивали на том, что он прав и фактически спас женщину, другие клеймили за следование букве закона и отсутствие любви к человеку без машины.