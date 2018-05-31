Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей, передает Интерфакс.

Задачу глава государства поставил перед новым главой МЧС Евгением Зиничевым и всем личным составом."Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах", - сказал Путин. Президент поручил строго наказывать за халатное отношение к обязанностям.В конце марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, который унес жизни 60 человек. После случившегося Генпрокуратура инициировала внеплановые проверки пожарной безопасности в торговых центрах и других местах массового пребывания людей. Проверки выявили множество нарушений, работа большого количества объектов была приостановлена.