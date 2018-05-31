Выпившая женщина после конфликта на Дороге жизни под Санкт-Петербургом сбила мужчину и около 200 метров везла его на капоте своего Mercedes-Benz. Начало заезда зафиксировала камера регистратора.

Выпившая женщина после конфликта на Дороге жизни под Санкт-Петербургом сбила мужчину и около 200 метров везла его на капоте своего Mercedes-Benz. Начало "заезда" зафиксировала камера регистратора.Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области, но о его причинах остается только догадываться. Очевидцы утверждают, что владелица машины была пьяна, а потому остро реагировала на критику в свой адрес. После очередного замечания она сбила пытавшегося встать у нее на пути мужчину, но не остановилась, а поехала дальше, при том, что ее оппонент находился на капоте и пытался разбить лобовое стекло.Преодолев порядка 200 метров, женщине удалось сбросить "попутчика" на асфальт, после чего она скрылась с места. Мужчина вышел из ДТП без серьезных травм, в произошедшем сейчас разбираются полицейские.