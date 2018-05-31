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<a href="http://33live.ru/novosti/31-05-2018-pyshoninoj-zarplatu-a-muzyke-gramotu.html" target="_blank">Пышониной - зарплату, а Музыке - грамоту?</a> - Будет работать за зарплату. Во владимирском Горсовете сегодня появился ещё один депутат, которому положили жалование. Кроме главы города Ольги Деевой, за зарплату теперь будет работать и её заместитель Лариса Пышонина. Во сколько оценили труд народной избранницы? А также - за что депутат Пузанов предложил дать грамоту чиновнику Ленинского района? Репортаж Александра Инина.