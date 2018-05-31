Это новое явление для сегмента комфорт на российском рынке жилья. Популярность данного продукта на рынке продолжает расти.

На российском рынке недвижимости количество предлагаемых лотов превышает спрос. А это означает, что возросла конкуренция между застройщиками. Да и покупатели уже не приобретают квартиру только по той причине, что это просто квартира — клиентам нужны еще и дополнительные опции, такие как бесплатное машино-место или дополнительная скидка.Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в настоящее время все больше покупателей по различным причинам приобретают квартиры, которые уже готовы к проживанию. Мотивация для этого может быть самой разной — от грядущей сдачи квартиры в аренду или элементарным отсутствием денег на полномасштабную чистовую отделку.Надо заметить, что девелоперы довольно быстро адаптировались к подобной трансформации спроса, и сегодня практически все крупные застройщики предлагают квартиры с отделкой. Как правило, оформление предлагается в нескольких вариантах — от недорогой типовой до довольно затратной дизайнерской.А ведь еще 5-6 лет назад доля квартир с отделкой на московском рынке составляла порядка 10-12%, но в настоящее время она превышает 20%. Все указывает на рост заинтересованности покупателей в данном продукте. Так, на сегодняшний день общая доля квартир с отделкой в проектах ФСК "Лидер" составляет 25%.ФСК "Лидер" удерживает низкие цены на базовую отделку — она составляет от 14000 рублей за 1 квадратный метр, а дизайнерская отделка обойдется в среднем 17000 рублей за квадратный метр. А если учесть, то самостоятельная отделка квартиры с помощью сторонних рабочих обойдется минимум в 20000 рублей за квадрат, то выгодность предложения очевидна.Но это не все — компания пошла еще дальше и буквально совершила революцию на рынке жилой недвижимости. Именно ФСК "Лидер" первой в сегменте жилья комфорт-класса год назад вывела на рынок меблированные квартиры, в которые не только можно заехать и жить сразу же после покупки, но и не надо приобретать мебель — она уже есть в квартире.Первый проект, в котором была опробована продажа квартир с мебелью, стал ЖК "Поколение". Продажи квартир не только с отделкой, но и с мебелью начались в июне прошлого года. В рамках данного предложения можно приобрести одно- и двухкомнатные квартиры "под ключ" в 3 корпусе жилого квартала.Затем квартиры с мебелью начали продавать в UP-квартале "Новое Тушино". Это уникальный по своей концепции и масштабам проект, который обладает не только индивидуальностью, повышенным уровнем комфорта и безопасностью, но также многофункциональностью инфраструктуры и хорошей транспортной доступностью.На территории площадью более 20 Га возводится 6 монолитных многосекционных корпусов переменной этажности 17- 22. В проекте предусмотрены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. В комплексе удалось совместить все необходимые составляющие для комфортного проживания: огороженная дворовая территория, подземный паркинг, школа, два детских сада, медицинский центр, магазины.Также квартиры с мебелью ФСК "Лидер" реализует в UP-квартале "Сколковский". В рамках данного предложения можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в 7 корпусе "Сколковского". Надо заметить, что полный набор для однокомнатной квартиры состоит из кухни и гостиной, для трехкомнатной - из кухни, гостиной, спальни и детской. Покупатель может меблировать либо одно из помещений на выбор, либо все без исключения.В ближайшее время финансово-строительная корпорация планирует начать продажу квартир с мебелью в UP-квартале "Римский".В общем, ФСК "Лидер" предлагает для сегмента комфорт-класса российского рынка недвижимости действительно уникальный продукт. Покупатели экономят деньги на обустройство нового жилья. Главный плюс — если квартира покупается с помощью ипотечного кредита, то в ее стоимость входит и мебель. А приобрести мебель в рамках ипотеки дешевле, нежели с помощью потребительского кредита.Основной принцип компании — это тщательное изучение окружающего района еще при выборе площадки, а также анализ локального спроса при создании концепции жилого комплекса. Именно по этой причине большинство покупателей квартир в домах от ФСК "Лидер" — это люди, которые уже живут в этом или соседнем районе и хотели бы в нем остаться, но переехать в более современный дом и квартиру с улучшенной планировкой.