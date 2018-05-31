На кортах Парижа продолжаются поединки престижного турнира серии Большого шлема – Roland Garros. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису уступила австралийке Саманте Стосур и завершила свои выступления в одиночном разряде.

На кортах Парижа продолжаются поединки престижного турнира серии "Большого шлема" – Roland Garros. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису уступила австралийке Саманте Стосур и завершила свои выступления в одиночном разряде.Россиянка проиграла сопернице по итогам двух сетов со счетом 2:6, 6:7 (1:7). Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. В третьем круге турнира Стосур встретится с испанской соперницей Гарбинье Мугурусой, которая имеет третий номер посева на Roland Garros.Примечательно, что Павлюченкова является напарницей Стосур по парному разряду на текущем чемпионате Франции. Ранее российско-австралийский тандем уже пробился во второй круг.