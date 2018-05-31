Женская сборная России по водному поло стала полуфиналистом Суперфинала Мировой лиги. В четвертьфинальном поединке россиянки обыграли соперниц из сборной Испании. Основное время матча завершилось вничью – 8:8, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались российские спортсменки – 4:3.

Женская сборная России по водному поло стала полуфиналистом Суперфинала Мировой лиги. В четвертьфинальном поединке россиянки обыграли соперниц из сборной Испании. Основное время матча завершилось вничью – 8:8, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались российские спортсменки – 4:3.Следующий соперник сборной России определится в другом матче ¼ финала между командами Австралии и США. Полуфинальный поединок россиянки проведут 1-го июня. Турнир проходит в китайском Куньшане.