Пока американский президент раздумывает – встречаться ему с
Ким Чен Ыном или нет, Россия обыграла Трампа, отправив в Пхеньян министра иностранных
дел. О визите Сергея Лаврова заранее не сообщалось, поэтому Белый дом, прибывая
в шоке, пока хранит молчание.
Пока американский президент раздумывает – встречаться ему с
Ким Чен Ыном или нет, Россия обыграла Трампа, отправив в Пхеньян министра иностранных
дел. О визите Сергея Лаврова заранее не сообщалось, поэтому Белый дом, прибывая
в шоке, пока хранит молчание.
Лавров прибыл в столицу КНДР утром 31 мая, о подготовке
визита в СМИ ничего не сообщалось. Глава МИДа стал первым официальным российским
лицом, встретившимся с Ким Чен Ыном, хотя контакты между Пхеньяном и Москвой на
высшем уровне никогда не прерывались.
Первым делом глава Северной Кореи поинтересовался у
министра, как здоровье товарища Путина. "Здоровье прекрасное", -
ответил Лавров и добавил, что президент России очень признателен своему
северокорейскому коллеге за добрые слова, которые тот высказал по случаю
переизбрания Путина.
Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Москву со словами
"приезжайте в Россию, будем вам очень рады". В подарок от главы МИД лидер КНДР
получил шкатулку с палехской лаковой миниатюрой, в которой, по словам Лаврова,
можно хранить секретные вещи. В ответ Ким Чен Ын передал Владимиру Путину теплый
привет.
Москва стремится более активно включиться в процесс урегулирования
ситуации между Пхеньяном и Вашингтоном, считает востоковед-политолог Ирина
Ланцова.
"России сейчас следует очень деликатно выдвигать предложения,
которые, вполне вероятно, в последующем заинтересуют стороны. Взвешенная
позиция России может сыграть положительную роль в постепенном сближении лидеров
КНДР и США и выработке обоюдно приемлемого варианта денуклеаризации Корейского
полуострова", – сказала Ланцова в
эфире радио Sputnik.
Напомним, что на 12 июня ранее была намечена встреча
Дональда Трампа с северокорейским лидером. Правда, президент США, видимо, решив
показать характер, заявил об отмене саммита, намечавшегося в Сингапуре. Через
несколько дней Трамп передумал и сказал, что подготовка к встрече по-прежнему идет на
дипломатическом уровне, но до сих пор так и не понятно – состоится она или нет.