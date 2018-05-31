Пока американский президент раздумывает – встречаться ему с Ким Чен Ыном или нет, Россия обыграла Трампа, отправив в Пхеньян министра иностранных дел. О визите Сергея Лаврова заранее не сообщалось, поэтому Белый дом, прибывая в шоке, пока хранит молчание.

Пока американский президент раздумывает – встречаться ему сКим Чен Ыном или нет, Россия обыграла Трампа, отправив в Пхеньян министра иностранныхдел. О визите Сергея Лаврова заранее не сообщалось, поэтому Белый дом, прибываяв шоке, пока хранит молчание.Лавров прибыл в столицу КНДР утром 31 мая, о подготовкевизита в СМИ ничего не сообщалось. Глава МИДа стал первым официальным российскимлицом, встретившимся с Ким Чен Ыном, хотя контакты между Пхеньяном и Москвой навысшем уровне никогда не прерывались.Первым делом глава Северной Кореи поинтересовался уминистра, как здоровье товарища Путина. "Здоровье прекрасное", -ответил Лавров и добавил, что президент России очень признателен своемусеверокорейскому коллеге за добрые слова, которые тот высказал по случаюпереизбрания Путина.Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Москву со словами"приезжайте в Россию, будем вам очень рады". В подарок от главы МИД лидер КНДРполучил шкатулку с палехской лаковой миниатюрой, в которой, по словам Лаврова,можно хранить секретные вещи. В ответ Ким Чен Ын передал Владимиру Путину теплыйпривет.Москва стремится более активно включиться в процесс урегулированияситуации между Пхеньяном и Вашингтоном, считает востоковед-политолог ИринаЛанцова."России сейчас следует очень деликатно выдвигать предложения,которые, вполне вероятно, в последующем заинтересуют стороны. Взвешеннаяпозиция России может сыграть положительную роль в постепенном сближении лидеровКНДР и США и выработке обоюдно приемлемого варианта денуклеаризации Корейскогополуострова", – сказала Ланцова вэфире радио Sputnik.Напомним, что на 12 июня ранее была намечена встречаДональда Трампа с северокорейским лидером. Правда, президент США, видимо, решивпоказать характер, заявил об отмене саммита, намечавшегося в Сингапуре. Черезнесколько дней Трамп передумал и сказал, что подготовка к встрече по-прежнему идет надипломатическом уровне, но до сих пор так и не понятно – состоится она или нет.