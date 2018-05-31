Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Макарова завершили свои выступления на Открытом чемпионата Франции, который является вторым в сезоне турниром Большого шлема. В матче первого круга россиянки проиграли американскому тандему Ване Кинг и Дженнифер Брэйди.

Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Макарова завершили свои выступления на Открытом чемпионата Франции, который является вторым в сезоне турниром "Большого шлема". В матче первого круга россиянки проиграли американскому тандему Ване Кинг и Дженнифер Брэйди.Российский дуэт уступил в двух сетах – 3:6, 4:6, проведя на корте 1 час 28 минут. Отметим, что для 19-летней Калинской этот поединок стал первым парным матчем в карьере. Макарова же ранее выступала с Еленой Весниной, однако накануне Roland Garros они объявили о распаде своей пары.Американки Брэйди и Кинг в следующем раунде турнира встретятся с парой Катерина Бондаренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия).