31 мая в «Музее связи» «Ростелекома» состоялась тематическая секция «Умный город. Комфортная среда. Интеллектуальные системы». Мероприятие прошло в рамках VI Межрегионального Владимирского экономического форума. Участники обсудили проблемы отрасли, сделав упор на необходимости внедрения инноваций, в том числе современных интеллектуальных систем, базирующихся на модели «Умный город». На площадке мероприятия «Ростелеком» организовал свободный Wi-Fi доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/с и онлайн-видеотрансляцию на сайте администрации Владимирской области.

31 мая в Музее связи Ростелекома состоялась тематическая секция Умный город. Комфортная среда. Интеллектуальные системы. Мероприятие прошло в рамках VI Межрегионального Владимирского экономического форума.Участники обсудили проблемы отрасли, сделав упор на необходимости внедрения инноваций, в том числе современных интеллектуальных систем, базирующихся на модели Умный город. На площадке мероприятия Ростелеком организовал свободный Wi-Fi доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/с и онлайн-видеотрансляцию на сайте администрации Владимирской области.На тематической секции собрались представители федеральной и региональной власти, общественных структур, а также российского и международного экспертного сообществ. Ростелеком представил различные элементы проекта Умный город: системы 112, интеллектуальные системы транспорта и освещения.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Мы накопили богатый опыт внедрения элементов Умного города по всей стране. Например, в городе Комсомольске Ивановской области мы модернизируем систему уличного освещения. Автоматизация ряда задач, сократит затраты на обслуживание, что обеспечит экономию городского бюджета. В самом Иванове Ростелеком объединил дежурно-оперативные службы в государственную Систему-112 и обеспечил её безопасную работу.В рамках проекта Умный город компания Ростелеком разрабатывает современные инфраструктурные решения для автоматизации работы государственных и муниципальных организаций. Решения компании позволяют организовать Wi-Fi в общественных зонах, развернуть виртуальные службы единого окна, обеспечить видеонаблюдение в местах массового скопления людей, и многое другое.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.