ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Носову Ирину Владимировну, 05.08.1958 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Носову Ирину Владимировну, 05.08.1958 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 01.08.2011 года.Приметы: на вид 60 лет, рост 165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные средней длины.Особые приметы: нос после перелома смещен вправо, шрам на лбу от левой брови вправо около 5 см, практически все зубы отсутствуют, шрам на животе от ножевого ранения размером около 2-3 см, имелись переломы верхних конечностей.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29