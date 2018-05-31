Проблемы с британской визой, возникшие у Романа Абрамовича,
напугали людей его круга. Инцидент с российским предпринимателем сильно ударил
по риэлторскому бизнесу.
Проблемы с британской визой, возникшие у Романа Абрамовича,
напугали людей его круга. Инцидент с российским предпринимателем сильно ударил
по риэлторскому бизнесу.
До 20 звонков в неделю от богатых россиян, желающих
приобрести недвижимость в Лондоне, привыкли принимать в риэлторской фирме
Beauchamp Estates. Однако золотые деньки позади, сокрушается ее владелец
Гэри Хершэм. Нынешние клиенты, с его точки зрения, делятся на две категории. Первые
хотят продать недвижимость, так как нуждаются в деньгах – причем
зачастую это связано с тем, что западные санкции ударили
по их бизнесу. Вторые же продают, потому что хотят покинуть
страну, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросов
о происхождении их состояния.
"Русские были немного пресыщены деньгами. Они хотели
быть лучше друзей, иметь дома лучше, платить больше. Но сейчас все по-другому",
– цитирует Хершэма издание "Ведомости". Он отмечает, что на нынешнее
состояние бизнеса сильно повлияла история с Романом Абрамовичем. "Сколько других людей подумают: "Если
они могут так поступать с ним, то они могут сделать
это и со мной?", – говорит владелец фирмы.
Еще с 1990-х годов лучшими клиентами Beauchamp были
богатые россияне. На стенах офиса висят фотографии проданных фирмой
дорогих домов с деталями сделок. На одной из них видны цифры - 55 миллионов
фунтов. В то время, когда заключалась сделка, эта сумма примерно равнялась 90
миллионам долларов.
Гэри Хершэм опасается, что Лондон теперь станет менее
гостеприимным городом по отношению к богатым людям. Ведь для них безопасная
гавань – это место, где жизни и здоровью ничто не угрожает,
бизнес, собственность, дети и жена находятся в безопасности. И
общество принимает человека – независимо от того, на каком языке он разговаривает,
по-русски, по-английски или по-арабски.