Проблемы с британской визой, возникшие у Романа Абрамовича, напугали людей его круга. Инцидент с российским предпринимателем сильно ударил по риэлторскому бизнесу.

Проблемы с британской визой, возникшие у Романа Абрамовича,напугали людей его круга. Инцидент с российским предпринимателем сильно ударилпо риэлторскому бизнесу.До 20 звонков в неделю от богатых россиян, желающихприобрести недвижимость в Лондоне, привыкли принимать в риэлторской фирмеBeauchamp Estates. Однако золотые деньки позади, сокрушается ее владелецГэри Хершэм. Нынешние клиенты, с его точки зрения, делятся на две категории. Первыехотят продать недвижимость, так как нуждаются в деньгах – причемзачастую это связано с тем, что западные санкции ударилипо их бизнесу. Вторые же продают, потому что хотят покинутьстрану, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросово происхождении их состояния."Русские были немного пресыщены деньгами. Они хотелибыть лучше друзей, иметь дома лучше, платить больше. Но сейчас все по-другому",– цитирует Хершэма издание "Ведомости". Он отмечает, что на нынешнеесостояние бизнеса сильно повлияла история с Романом Абрамовичем. "Сколько других людей подумают: "Еслиони могут так поступать с ним, то они могут сделатьэто и со мной?", – говорит владелец фирмы.Еще с 1990-х годов лучшими клиентами Beauchamp былибогатые россияне. На стенах офиса висят фотографии проданных фирмойдорогих домов с деталями сделок. На одной из них видны цифры - 55 миллионовфунтов. В то время, когда заключалась сделка, эта сумма примерно равнялась 90миллионам долларов.Гэри Хершэм опасается, что Лондон теперь станет менеегостеприимным городом по отношению к богатым людям. Ведь для них безопаснаягавань – это место, где жизни и здоровью ничто не угрожает,бизнес, собственность, дети и жена находятся в безопасности. Иобщество принимает человека – независимо от того, на каком языке он разговаривает,по-русски, по-английски или по-арабски.