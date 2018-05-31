Миллионы, изъятые у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, не дошли до государства. О недостаче стало известно только после сообщений о пропаже части денег, найденных у полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Миллионы, изъятые у бывшего губернатора Сахалина АлександраХорошавина, не дошли до государства. О недостаче стало известно только послесообщений о пропаже части денег, найденных у полковника МВД Дмитрия Захарченко.Какая часть из "хорошавинских миллионов"испарилась, пока не сообщается. Известно, что после ареста в 2015 году уэкс-губернатора Сахалинской области обнаружили 280 миллионов рублей, шестьмиллионов долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысячфунтов стерлингов. Занялись ли следователи этой пропажей – пока неизвестно.История с деньгами Хорошавина всплыла на фоне сообщений опропаже части "золотого запаса" Дмитрия Захарченко, обнаруженного напревращенной в банковское хранилище квартире сестры полковника МВД, ИриныРазгоновой.Изъятые при обыске сокровища были уложены в коробки иотправлены в Следственный комитет России. Деньги хранились в актовом залездания на Новом Арбате в Москве – там их пересчитали, а затем опечатали иотправили в Сбербанк. С 27 апреля по 2 мая 2018 года в банке миллионы сновапересчитывали – перед тем, как отправить в казначейство.По данным газеты "Коммерсант", пропало из этихденег около 120 миллионов рублей. На каком из этапов переездов и пересчета онибесследно испарилась, предстоит выяснить старшему следователю по особо важнымделам при председателе СКР Константину Криворотову.Как отмечает адвокат Захарченко Александр Горбатенко, онузнал о пропаже еще раньше – но на уровне слухов, официального подтверждения небыло. Он отметил, что формально эти деньги больше никому не принадлежат – послеизъятия их обратили в собственность государства. По словам Горбатенко,похищение средств никак не повлияет на ход уголовного дела.Сам Захарченко, как рассказал адвокат, абсолютно нерасстроился, получив это известие. Даже напротив – у него улучшилосьнастроение. Полковник сомневается, что пропажу найдут. А себя виновным попрежнему не считает, пишет издание.