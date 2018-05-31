Миллионы, изъятые у бывшего губернатора Сахалина Александра
Хорошавина, не дошли до государства. О недостаче стало известно только после
сообщений о пропаже части денег, найденных у полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Миллионы, изъятые у бывшего губернатора Сахалина Александра
Хорошавина, не дошли до государства. О недостаче стало известно только после
сообщений о пропаже части денег, найденных у полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Какая часть из "хорошавинских миллионов"
испарилась, пока не сообщается. Известно, что после ареста в 2015 году у
экс-губернатора Сахалинской области обнаружили 280 миллионов рублей, шесть
миллионов долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч
фунтов стерлингов. Занялись ли следователи этой пропажей – пока неизвестно.
История с деньгами Хорошавина всплыла на фоне сообщений о
пропаже части "золотого запаса" Дмитрия Захарченко, обнаруженного на
превращенной в банковское хранилище квартире сестры полковника МВД, Ирины
Разгоновой.
Изъятые при обыске сокровища были уложены в коробки и
отправлены в Следственный комитет России. Деньги хранились в актовом зале
здания на Новом Арбате в Москве – там их пересчитали, а затем опечатали и
отправили в Сбербанк. С 27 апреля по 2 мая 2018 года в банке миллионы снова
пересчитывали – перед тем, как отправить в казначейство.
По данным газеты "Коммерсант", пропало из этих
денег около 120 миллионов рублей. На каком из этапов переездов и пересчета они
бесследно испарилась, предстоит выяснить старшему следователю по особо важным
делам при председателе СКР Константину Криворотову.
Как отмечает адвокат Захарченко Александр Горбатенко, он
узнал о пропаже еще раньше – но на уровне слухов, официального подтверждения не
было. Он отметил, что формально эти деньги больше никому не принадлежат – после
изъятия их обратили в собственность государства. По словам Горбатенко,
похищение средств никак не повлияет на ход уголовного дела.
Сам Захарченко, как рассказал адвокат, абсолютно не
расстроился, получив это известие. Даже напротив – у него улучшилось
настроение. Полковник сомневается, что пропажу найдут. А себя виновным по
прежнему не считает, пишет издание.