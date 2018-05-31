Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко выгодна политикам Украины, заявил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива в прямом эфире программы 60 минут.

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко выгодна политикам Украины, заявил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива в прямом эфире программы "60 минут"."Мы живем в век популизма, в век красочных историй. Принято раскрашивать жизнь яркими картинками. Политика – это шоу, искусство лжи, манипуляция. И мы все являемся заложниками этих правил. К сожалению, любые удачи или неудачи мы привыкли выставлять в формате игры со своим электоратом", — заявил Кива.Он назвал себя политиком, который идет к власти на Украине, и пообещал "обязательно забрать эту власть в свои сильные руки". На сегодняшний день, по его словам, власть в Киеве в руках у популистов, которые "умело играют, манипулируют и формируют позицию внутри страны, используя технологию XXI века, технологию Копперфильда".Вечером 29 мая МВД Украины сообщило, что журналист Бабченко был застрелен возле своей квартиры в Киеве. На следующий день выяснилось, что "убитый" журналист жив и здоров. Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны". Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что следует запросить у Киева объяснения произошедшего. В МИД России инсценировку назвали антироссийской провокацией.