Парочка, гостившая в отеле Эрмитаж в Монте-Карло, занялась сексом прямо на открытом балконе гостиницы. Любовников не смутили даже направленные на них камеры.

Парочка, гостившая в отеле "Эрмитаж" вМонте-Карло, занялась сексом прямо на открытом балконе гостиницы. Любовников несмутили даже направленные на них камеры.Видео, запечатлевшее любовные утехи пары, разошлось по Сети. Авторыролика – другие постояльцы пятизвездочного отеля в Монако, окна котороговыходят на трассу "Формулы-1".Любовники позировали восхищенным зрителям более минуты. Те,в свою очередь, подбадривали парочку. "О боже, не торопись, дружище!" – слышна реплика оператора. Помахав на прощание аудитории, герои романтическогофильма скрылись в номере, передает Life.ru.