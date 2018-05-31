Парочка, гостившая в отеле Эрмитаж в
Монте-Карло, занялась сексом прямо на открытом балконе гостиницы. Любовников не
смутили даже направленные на них камеры.
Парочка, гостившая в отеле "Эрмитаж" в
Монте-Карло, занялась сексом прямо на открытом балконе гостиницы. Любовников не
смутили даже направленные на них камеры.
Видео, запечатлевшее любовные утехи пары, разошлось по Сети. Авторы
ролика – другие постояльцы пятизвездочного отеля в Монако, окна которого
выходят на трассу "Формулы-1".
Любовники позировали восхищенным зрителям более минуты. Те,
в свою очередь, подбадривали парочку. "О боже, не торопись, дружище!" – слышна реплика оператора. Помахав на прощание аудитории, герои романтического
фильма скрылись в номере, передает Life.ru.