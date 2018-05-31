Сестра певца Егора Крида Полина Булаткина распекла финалистку шестого сезона шоу Холостяк Дарью Клюкину. Девушка назвала потенциальную возлюбленную
брата лицемеркой.
Сестра певца Егора Крида Полина Булаткина распекла финалистку шестого сезона шоу "Холостяк" Дарью Клюкину. Девушка назвала потенциальную возлюбленную
брата лицемеркой.
Егор познакомил Дарью с семьей. Первая встреча родственников
и возможной невесты Крида прошла не очень успешно. Сестра Егора Полина была
крайне недовольна поведением девушки, о чем она прямо сказала в последнем
выпуске телепроекта.
В Instagram Булаткину завалили вопросами. Поклонники
Клюкиной недоумевали, почему Полина высказалась против Дарьи. После этого
барышня решила устроить прямой эфир и поделиться тем, что не вошло в
смонтированную версию программы.
По словам родственницы певца, Дарье наплевать на Егора. Клюкина
не старалась понравиться родителям звезды и не проявляла интереса к холостяку. "Она
– единственная участница, которая вместо того, чтобы готовить, абсолютно про
все забыла. Я стояла жарила грибы, она ни разу не подошла и не проверила блюдо.
Ну никакого интереса с ее стороны! Хотя это было любимое блюдо моего брата!", -
отметила Булаткина.
Также Полине не понравилось, то как потенциальная невестка
говорит о соперницах. В одной из последних серий Дарья назвала свою коллегу, с
которой, к слову, провела два месяца в одном доме, Викторию Короткову
"аксессуаром для мужчин". Сестру Крида возмутило такое пренебрежительное
отношение к другим участникам.
Разве может такой человек сказать о девушке, с которой
провел два месяца в одном доме, улыбался ей в лицо, пытался показаться всем
таким добрым, что она – аксессуар для мужчин? (...) Я считаю, что это является
абсолютно не обоснованным мнением. Это просто оскорбление человека. И для меня
эти слова были шоком. Но опять же подтверждением тому, что я чувствовала в
человеке", – врезала Булаткина Клюкиной. Девушка добавила, что лучшей партией
на проекте для ее брата была Галина Чиблис.