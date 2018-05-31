Сестра певца Егора Крида Полина Булаткина распекла финалистку шестого сезона шоу Холостяк Дарью Клюкину. Девушка назвала потенциальную возлюбленную брата лицемеркой.

Сестра певца Егора Крида Полина Булаткина распекла финалистку шестого сезона шоу "Холостяк" Дарью Клюкину. Девушка назвала потенциальную возлюбленнуюбрата лицемеркой.Егор познакомил Дарью с семьей. Первая встреча родственникови возможной невесты Крида прошла не очень успешно. Сестра Егора Полина былакрайне недовольна поведением девушки, о чем она прямо сказала в последнемвыпуске телепроекта.В Instagram Булаткину завалили вопросами. ПоклонникиКлюкиной недоумевали, почему Полина высказалась против Дарьи. После этогобарышня решила устроить прямой эфир и поделиться тем, что не вошло всмонтированную версию программы.По словам родственницы певца, Дарье наплевать на Егора. Клюкинане старалась понравиться родителям звезды и не проявляла интереса к холостяку. "Она– единственная участница, которая вместо того, чтобы готовить, абсолютно провсе забыла. Я стояла жарила грибы, она ни разу не подошла и не проверила блюдо.Ну никакого интереса с ее стороны! Хотя это было любимое блюдо моего брата!", -отметила Булаткина.Также Полине не понравилось, то как потенциальная невесткаговорит о соперницах. В одной из последних серий Дарья назвала свою коллегу, скоторой, к слову, провела два месяца в одном доме, Викторию Короткову"аксессуаром для мужчин". Сестру Крида возмутило такое пренебрежительноеотношение к другим участникам.Разве может такой человек сказать о девушке, с которойпровел два месяца в одном доме, улыбался ей в лицо, пытался показаться всемтаким добрым, что она – аксессуар для мужчин? (...) Я считаю, что это являетсяабсолютно не обоснованным мнением. Это просто оскорбление человека. И для меняэти слова были шоком. Но опять же подтверждением тому, что я чувствовала вчеловеке", – врезала Булаткина Клюкиной. Девушка добавила, что лучшей партиейна проекте для ее брата была Галина Чиблис.