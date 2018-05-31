Уже почти неделю россияне гадают какая кошка пробежала между лидером группы Ленинград Сергеем Шнуровым и его супругой Матильдой. Поклонники ищут ответ в соцсетях исполнителя.

Уже почти неделю россияне гадают какая кошка пробежала междулидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым и его супругой Матильдой.Поклонники ищут ответ в соцсетях исполнителя.Шнуров опубликовал в своем Instagram новое стихотворение,которое он посвятил своим прошлым отношениям с женщинами. "Муз бывало, и немало / Светских,полусветских львиц. / И крутило и ломало. / Ниццы брал я для девиц! / Чтосемейные мне узы? / Шнур не завязать узлом. / Выпьешь, так вообще все музы. / Трезвым– предложений лом" – вот два четверостишья из нового произведения лидера "Ленинграда".На этом поэза не заканчивается, к сожалению, далее в текстеприсутствует ненормативная лексика, поэтому ниже будет передан только смысл остальнойчасти стихотворения. Впрочем, справедливости ради надо признать, что в новом детище певца ее на удивление мало, сообщает, сообщает .После Шнуров повествует о том, как обычно зарождалось влечение кженщине в его душе, как он влюблялся, как готов все отдать своей зазнобе и валятьсяу нее в ногах. А потом наступает момент расставания, из-за чего он мучается,терзается, а когда боль утихает, появляется новая возлюбленная и начинается всес начала. "Тут и бабке не ходи, / Женщин много-/ Я один", – завершает свою мысль Сергей.Поклонники пришли в восторг от нового творения исполнителя. "Вы круты неимоверно!)) Одни клипы чего стоят.Живите и здравствуйте!", "Красавчик!!!", "мои аплодисменты вашемуталанту! 👏👏👏", "Ожил,вернулся Шнур!!!!Даешь панка как в первых альбомах!!!! Шнур! Ты гений!",– писали восторженные фанаты.Кстати, некоторые подписчики решили, что в строчках "Чтосемейные мне узы? / Шнур не завязать узлом", – таится ответ на вопрос почему исполнитель расходится с женой-танцовщицей. И действительно, их можно интерпретировать,как любовь Сергея к свободной, не обремененной обязательствами жизни с новымии новыми женщинами.