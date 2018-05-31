Уже почти неделю россияне гадают какая кошка пробежала между
лидером группы Ленинград Сергеем Шнуровым и его супругой Матильдой.
Поклонники ищут ответ в соцсетях исполнителя.
Уже почти неделю россияне гадают какая кошка пробежала между
лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым и его супругой Матильдой.
Поклонники ищут ответ в соцсетях исполнителя.
Шнуров опубликовал в своем Instagram новое стихотворение,
которое он посвятил своим прошлым отношениям с женщинами. "Муз бывало, и немало / Светских,
полусветских львиц. / И крутило и ломало. / Ниццы брал я для девиц! / Что
семейные мне узы? / Шнур не завязать узлом. / Выпьешь, так вообще все музы. / Трезвым
– предложений лом" – вот два четверостишья из нового произведения лидера "Ленинграда".
На этом поэза не заканчивается, к сожалению, далее в тексте
присутствует ненормативная лексика, поэтому ниже будет передан только смысл остальной
части стихотворения. Впрочем, справедливости ради надо признать, что в новом детище певца ее на удивление мало, сообщает, сообщает .
После Шнуров повествует о том, как обычно зарождалось влечение к
женщине в его душе, как он влюблялся, как готов все отдать своей зазнобе и валяться
у нее в ногах. А потом наступает момент расставания, из-за чего он мучается,
терзается, а когда боль утихает, появляется новая возлюбленная и начинается все
с начала. "Тут и бабке не ходи, / Женщин много-/ Я один", – завершает свою мысль Сергей.
Поклонники пришли в восторг от нового творения исполнителя. "Вы круты неимоверно!)) Одни клипы чего стоят.
Живите и здравствуйте!", "Красавчик!!!", "мои аплодисменты вашему
таланту! 👏👏👏", "Ожил,
вернулся Шнур!!!!Даешь панка как в первых альбомах!!!! Шнур! Ты гений!",
– писали восторженные фанаты.
Кстати, некоторые подписчики решили, что в строчках "Что
семейные мне узы? / Шнур не завязать узлом", – таится ответ на вопрос почему исполнитель расходится с женой-танцовщицей. И действительно, их можно интерпретировать,
как любовь Сергея к свободной, не обремененной обязательствами жизни с новыми
и новыми женщинами.