Диана Шурыгина обнародовала свежую фотографию. На снимке красотка, прославившаяся благодаря собственному изнасилованию, запечатлена держащей на руках двухмесячного сына Александры Стриженовой.

Диана Шурыгина обнародовала свежую фотографию. На снимке красотка, прославившаяся благодаря собственному изнасилованию, запечатлена держащей на руках двухмесячного сына Александры Стриженовой.Диана Шурыгина продолжает пользоваться каждой возможностью, чтобы напомнить о себе. Не успел выйти в эфир очередной выпуск скандально известного шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", в котором девушка обвиняла супруга Андрея Шлянина в измене, как на своей страничке в социальной сети Instagram объявила, что у них с мужем все прекрасно. Интересно, что сопроводила свою запись Диана фотографией, на которой запечатлена держащей на руках ребенка."я заметила, что чаще всего задают вопрос о том, беременна ли я и правда ли, что я развелась. На эти два вопроса отвечу одним словом -НЕТ🙅🏻 Детей хочу после окончания учебы, а разводиться с Андреем мы и не собираемся, у нас все хорошо и на данный момент мы в Сочи😍(здесь и далее орография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Шурыгина.Заинтригованные представители СМИ попытались выяснить, чьего же ребенка держала на руках жертва двойного изнасилования. Оказалось, малыш является сыном скандально известной Александры Холошиной, внучки легендарного актера Олега Стриженова. Малышу уже два месяца и зовут его Алан.Шурыгина не просто так держала мальчика, возможно, в ближайшем будущем она станет его крестной матерью. "Как ты изменился с момента появления на свет.. я очень радуюсь твоим достижениям. Мы вместе с тобой наш малыш пройдем все испытания, какие мы они не были. Мы очень любим тебя наша крошка. Надеюсь, что все таки тетя Диана станет твоей крестной. Расти сынок и радуй нас всех!" – написала Александра на своей страничке в соцсети.Кстати, девушка опубликовала собственное свидетельство о рождении, в котором указано, что ее фамилия Стриженова, а не Холошина. "Просто оставлю это здесь", – коротко отметила Александра. Напомним, она родилась в июне 1987 года, ее родители – Наталья Стриженова, дочь актеров Олега и Марианны Стриженовых, и Николай Холошин.Александра не общается со своими именитыми родственниками. Более того, известный ведущий, режиссер и продюсер Александр Стриженов крайне негативно высказывался в адрес молодой женщины, прославившейся своим скандальным поведением на различных ток-шоу. "После того, как она 15 лет назад оскорбила моего отца, своего дедушку, и решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Это был ее выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу!" – отрезал Стриженов.