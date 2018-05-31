Ксении Собчак удалось удивить москвичей, которые собрались
на митинг памяти якобы убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. После ее не очень понятных высказываний толпа,
собравшаяся было вокруг телеведущей, быстро рассосалась.
Ксении Собчак удалось удивить москвичей, которые собрались
на митинг памяти якобы убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. После ее не очень понятных высказываний толпа,
собравшаяся было вокруг телеведущей, быстро рассосалась.
Акции, посвященные памяти Аркадия Бабченко, "убитого"
и быстро воскресшего на Украине 30 мая, прошли в нескольких российских городах.
В Санкт-Петербурге люди собрались у Соловецкого камня, многие пришли с цветами.
Когда им сообщили, что журналист жив, некоторые заплакали – как сообщается,
люди просто не могли поверить в подобное хамство.
В Москве несколько десятков человек собрались возле Дома
журналиста. Почтила митинг своим присутствием и экс-кандидат в президенты.
После известия о "воскрешении" Бабченко собравшиеся решили все же не
прерывать акцию.
Собчак, чтобы привлечь к себе внимание, завела беседу с
несколькими москвичами. "В ужасное время живем… Украине, конечно, выгодно
врать – ведь она в состоянии войны с Россией", – заявила Ксения
Анатольевна.
Слушатели логику высказываний Собчак не уловили – и быстро
разошлись. Большинство из них решили, что телеведущая "слишком много и не
по делу говорит", передает .
Вечером 29 мая появились сообщения, что российского журналиста Аркадия Бабченко нашли мертвым в подъезде дома в Киеве. Позже появилась информация, что Бабченко выстрелили в спину из огнестрельного оружия.
Однако неожиданно "убитый" журналист оказался жив. Его смерть была инсценировкой, заявил на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. По словам руководителя СБУ, убийство журналиста якобы готовили российские спецслужбы – а украинцы его спасли.