Ксении Собчак удалось удивить москвичей, которые собрались на митинг памяти якобы убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. После ее не очень понятных высказываний толпа, собравшаяся было вокруг телеведущей, быстро рассосалась.

Ксении Собчак удалось удивить москвичей, которые собралисьна митинг памяти якобы убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. После ее не очень понятных высказываний толпа,собравшаяся было вокруг телеведущей, быстро рассосалась.Акции, посвященные памяти Аркадия Бабченко, "убитого"и быстро воскресшего на Украине 30 мая, прошли в нескольких российских городах.В Санкт-Петербурге люди собрались у Соловецкого камня, многие пришли с цветами.Когда им сообщили, что журналист жив, некоторые заплакали – как сообщается,люди просто не могли поверить в подобное хамство.В Москве несколько десятков человек собрались возле Домажурналиста. Почтила митинг своим присутствием и экс-кандидат в президенты.После известия о "воскрешении" Бабченко собравшиеся решили все же непрерывать акцию.Собчак, чтобы привлечь к себе внимание, завела беседу снесколькими москвичами. "В ужасное время живем… Украине, конечно, выгодноврать – ведь она в состоянии войны с Россией", – заявила КсенияАнатольевна.Слушатели логику высказываний Собчак не уловили – и быстроразошлись. Большинство из них решили, что телеведущая "слишком много и непо делу говорит", передает .Вечером 29 мая появились сообщения, что российского журналиста Аркадия Бабченко нашли мертвым в подъезде дома в Киеве. Позже появилась информация, что Бабченко выстрелили в спину из огнестрельного оружия.Однако неожиданно "убитый" журналист оказался жив. Его смерть была инсценировкой, заявил на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. По словам руководителя СБУ, убийство журналиста якобы готовили российские спецслужбы – а украинцы его спасли.