Отделением дознания ОМВД России по Донскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 116 УК РФ «Побои»....

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району задержали 33-летнего жителя столицы, подозреваемого в хулиганстве и причинении побоев.Ранее сообщалось, что в полицию от граждан поступило сообщение о раненом мужчине.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в 1-м Донском проезде между двумя молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из его участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента и скрылся с места происшествия на автомобиле БМВ. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Донскому району злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 33-летний житель столицы.Отделением дознания ОМВД России по Донскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 116 УК РФ «Побои». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22