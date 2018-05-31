«Шагающий автобус» во главе с госавтоинспекторами проходит по улицам столицы, чтобы напомнить детям и их родителям об опасности, подстерегающей маленьких пешеходов в большом городе.

В преддверии летних каникул сотрудники 7 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве отправились с выпускниками детских садов в увлекательное путешествие по Правилам дорожного движения.«Шагающий автобус» во главе с госавтоинспекторами проходит по улицам столицы, чтобы напомнить детям и их родителям об опасности, подстерегающей маленьких пешеходов в большом городе.Инспекторы ДПС провели для воспитанников детских садов на обслуживаемой территории игры и конкурсы в рамках обучения безопасному поведению на проезжей части и во дворах. Вместе с дорожными полицейскими, проходя по маршруту «школа-дом-школа» ребята повторили значения и наименования дорожных знаков, правила перехода проезжей части, поведения в автомобиле и в общественном транспорте, также детям рассказали о важности применения светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях плохой видимости.Особый интерес участников занимательной прогулки вызвал рассказ сотрудников полиции о применении ремней безопасности и о том, каким образом автокресло может спасти жизнь ребенку. Дошколята с воодушевлением присоединились к Всероссийской интернет-кампании «Пристегнись, Россия!» и, выйдя на обочину дороги с плакатами, призвали водителей и пассажиров использовать ремни безопасности.По окончании познавательного мероприятия будущих первоклассников ждал сюрприз – сотрудники Госавтоинспекции подарили им светоотражающие брелоки. Переполненные положительными эмоциями от урока безопасности и общения с полицейскими, дети поблагодарили автоинспекторов и пообещали соблюдать Правила дорожного движения.