Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЮВАО провели встречу с будущими мамами для того, чтобы напомнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЮВАО провели встречу с будущими мамами для того, чтобы напомнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Особое внимание госавтоинспекторы уделили актуальной теме перевозки новорожденных в автотранспорте. Автоинспекторы пояснили, что многие родители ошибочно полагают, будто смогут удержать ребенка. Однако, при столкновении, резком торможении или ударе, даже со скоростью 50 километров в час, вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если ребенок весит 10 килограммов, то в момент столкновения он будет весить уже около 300 и уберечь его от резкого удара практически невозможно. Также нельзя пристегиваться с ребенком одним ремнем безопасности.Именно поэтому перевозить детей разрешается исключительно с использованием детского удерживающего устройства. Инспекторы дорожно-патрульной службы также рассказали об их видах и различиях.В завершение беседы женщины поблагодарили инспекторов за подробную информацию.