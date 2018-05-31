Профилактические мероприятия вызваны увеличением аварийности с участием двухколесного транспорта.

С наступлением теплого периода года на дорогах областного центра все чаще можно встретить водителей двухколесного транспорта. С каждым годом таких водителей становится все больше. Плюсы этого вида транспорта очевидны: доступность, маневренность, легкость в использовании. Но есть и минусы: двухколесный транспорт самый травмоопасный, и в случае участия его в любом ДТП несет для водителя и пассажиров очень серьезные последствия.Только за последний месяц в городе Владимире произошло 6 происшествий с участием мотоциклистов, в которых 1 человек погиб и 7 получили ранения различной степени тяжести.К сожалению, не все осознают опасность при использовании мотоциклов и скутеров, а что особенно страшно – доверяют эти машины своим детям. Согласно Правилам дорожного движения водители любого транспортного средства являются полноценными участниками дорожного движения, которые обязаны выполнять все установленные требования. Современное законодательство требует от водителей наличие водительского удостоверения нужной категории. Не стоит забывать и о том, что прежде, чем сесть за руль, водитель должен обеспечить себя и пассажиров средствами пассивной безопасности: шлемом и мотоодеждой. Однако зачастую эти элементарные требования остаются без должного внимания.Вчера, 30 мая в рамках рейдового мероприятия по выявлению нарушений ПДД со стороны водителей мототранспорта сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, отдельной роты ДПС ГИБДД регионального УМВД и отдела ГИБДД городского УМВД опробовали систему выявления и пресечения правонарушений со стороны водителей мотоциклов. В работе использовались служебные автомобили, не имеющие специальной цветографической разметки, госавтоинспекторы фиксировали правонарушения на видеокамеру и передавали информацию ближайшим экипажам. За час работы было выявлено 4 грубых нарушения, таких как:- управление транспортом без водительского удостоверения;- управление транспортом без государственных регистрационных знаков;- управление транспортом без документов;- управление транспортом без полиса ОСАГО.Водители, нарушившие Правила дорожного движения, привлечены к административной ответственности. Подобная практика признана инспекторами ГИБДД положительной и будет применяться в дальнейшем.