Нарушений общественного порядка допущено не было.

27 мая текущего года в муниципальном образовании Березниковское Собинского района состоялись выборы депутатов Совета народных депутатов пятого созыва.В охране общественного порядка приняли участие сотрудники ОМВД России по Собинскому району: специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС капитан внутренней службы Вячеслав Алырин и старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН майор полиции Алексей Лопатин.Общее количество избирателей составило 312 человек. Нарушений правопорядка допущено не было.