Злоумышленники осуществляли на территории столицы незаконное производство текстильной продукции и обуви, маркируя товар логотипами различных мировых брендов...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу при силовой поддержке Отдельного батальона ППСП УВД по ЗАО пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом одежды с незаконным использованием товарного знака известных производителей», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативники установили, что злоумышленники осуществляли на территории столицы незаконное производство текстильной продукции и обуви, маркируя товар логотипами различных мировых брендов. Для осуществления противоправной деятельности они обустроили производственный цех на территории одной из промышленных зон столицы. Изготовленная продукция реализовывалась в различных торговых точках города Москвы.Следственным управлением УВД по Западному округу ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 10 подозреваемых. Ими оказались граждане Российской Федерации и приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 60 лет.В ходе обысков по адресам проживания участников группы, а также производственных, складских помещений и торговых точек было обнаружено и изъято более 700 пар контрафактной обуви, 400 брючных ремней, 800 дамских сумок, кошельков и шарфов, а также оборудование для производства указанных изделий.Установлено, что своими действиями злоумышленники нанесли правообладателям материальный ущерб в размере более 35 млн рублей.В настоящее время задержанным предъявлено обвинение. Семерым обвиняемым по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде домашнего ареста, еще одному – в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93