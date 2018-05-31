Установлено, что злоумышленник воспользовался служебным положением и снял со счета пенсионера денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 25-летнего москвича по подозрению в краже денежных средств у пенсионера.В полицию поступило заявление от 82-летнего жителя столицы. По словам заявителя, с его банковского счета пропали денежные средства в размере более 800 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Филевском бульваре. Им оказался сотрудник одного из столичных банков. Установлено, что злоумышленник воспользовался служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и потратил их на собственные нужды.По данному факту следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39