Представители Правового управления ГУ МВД России по г. Москве организовали в ГБОУ Школа № 1384 имени А.А. Леманского праздник, посвященный Международному дню защиты детей...

Представители Правового управления ГУ МВД России по г. Москве организовали в ГБОУ Школа № 1384 имени А.А. Леманского праздник, посвященный Международному дню защиты детей.Встреча началась с приветственного слова и подведения итогов конкурса, посвященного 300-летию московской полиции. Победитель и призеры получили памятные подарки от Правового управления ГУ МВД России по г. Москве.После торжественной части ребята разделились на две команды и отвечали на вопросы, связанные с законодательством Российской Федерации, решали задачи правового характера и самостоятельно составили фоторобот одного из супергероев.После интеллектуальной разминки дети под руководством сотрудников Правового управления приняли участие в спортивной эстафете. Обе команды шли вровень друг с другом – победила дружба!Также сотрудники провели со школьниками игру, где дети с помощью пантомимы ребята создали образы представителей различных подразделений системы органов внутренних дел и судебной системы.В конце встречи представители ПУ ГУ МВД России по г. Москве вручили ребятам сладкие призы и попрощались до следующего учебного года.Правовое управление ГУ МВД России по г. Москве