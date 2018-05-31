Пожилому москвичу позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что его сын стал виновником ДТП и нужно срочно выплатить деньги пострадавшей стороне....

Оперуполномоченные ОМВД России по району Соколиная гора задержали мужчину по подозрению в совершении мошенничества в отношении 78-летнего пенсионера.В территориальный отдел полиции обратился пожилой москвич и рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что его сын стал виновником ДТП и нужно срочно выплатить деньги пострадавшей стороне. Незнакомец заявил, что скоро приедет за деньгами.Через некоторое время в квартиру пришел молодой человек, взял денежные средства и ушел. После этого пенсионер позвонил своему сыну, который сообщил ему, что в аварию не попадал. Пожилой мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали на улице Большая Грузинская подозреваемого - 33-летнего неработающего приезжего.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73