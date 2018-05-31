При досмотре машины оперативники обнаружили тайник в тканевой обивке багажного отделения, в котором находился пакет с марихуаной, массой более 400 граммов...

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего по подозрению в хранении марихуаны.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на 105 км МКАД был задержан 31-летний приезжий из страны ближнего зарубежья, который управлял автомобилем «Шкода Октавия».При досмотре машины оперативники обнаружили тайник в тканевой обивке багажного отделения, в котором находился пакет с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой более 400 граммов.По данному факту следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве