Звезда Рэмбо Сильвестер Сталлоне заявил, что собирается снять фильм о Джеке Артуре Джонсоне, первом темнокожем боксере, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе. Это произошло в 1908 году. В 1913 спортсмена обвинили в сутенерстве. Трамп помиловал борца лишь в мае 2018 года.

Звезда "Рэмбо" Сильвестер Сталлоне заявил, что собирается снять фильм о Джеке Артуре Джонсоне, первом темнокожем боксере, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе. Это произошло в 1908 году. В 1913 спортсмена обвинили в сутенерстве. Трамп помиловал борца лишь в мае 2018 года, сообщает Deadline.Картина будет снята Сталлоне совместно со студией Metro Goldwyn Mayer. На данный момент о кастинге будущего фильма никакой информации нет.Ранее сообщалось, что Сталлоне присутствовал в Белом доме во время торжественного помилования Джека Артура Джонсона, которого в 1913 году обвинили в незаконном перевозе белой женщины из одного штата в другой "в аморальных целях".Жюри присяжных, которое состояло из белых американцев, признало темнокожего боксера виновным в нарушении закона, в результате чего он был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.Джек Артур Джонсон долгое время скрывался от закона, однако в 1920 году сдался властям, сел в тюрьму и полностью отбыл срок. 68-летний боксер погиб в автомобильной катастрофе 10 июня 1946 года в штате Северная Каролина.