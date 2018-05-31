Ураганный ветер, терзавший в минувшую среду крыши домов в Нижнем Новгороде, повалил столб с опознавательным знаком на проходившего мимо подростка. Камера наблюдения запечатлела этот момент.

Ураганный ветер, терзавший в минувшую среду крыши домов в Нижнем Новгороде, повалил столб с опознавательным знаком на проходившего мимо подростка. Камера наблюдения запечатлела этот момент.На кадрах видно, как двое взрослых и двое детей проходят по парковке автосалона. В этот момент поднявшийся ветер роняет конструкцию на подростка, который немного поотстал от родителей.На ноги мальчика подняли родители, судя по всему, он отделался легкими травмами.По данным регионального управления МЧС, различные травмы от разгула стихии получили 29 человек, семеро из них оказались в больнице. Сильный ветер повалил более 1,8 тысячи деревьев на территории области и сорвал порядка 70 крыш.