Что надо сделать, чтобы ремонтировать дороги пришлось в два раза реже? Об этом говорили в Сочи, на форуме Инновации в дорожном строительстве. Так почему же решить одну главную российскую проблему невозможно, не разобравшись со второй?

Что надо сделать, чтобы ремонтировать дороги пришлось в два раза реже? Об этом говорили в Сочи, на форуме "Инновации в дорожном строительстве". Так почему же решить одну главную российскую проблему невозможно, не разобравшись со второй?Еще и года не прошло с момента ремонта Новороссийского шоссе, а уже некоторые участки этой сочинской трассы вновь нужно восстанавливать. На дороге в Кирове — ямочный ремонт, его делали этой зимой.И эти случаи далеко не единичные. При этом, практика последних лет показывает: строить дороги в России умеют. Есть и технологии, и специалисты.Скоростная трасса М4 "Дон". Мнение водителей — качество полотна не хуже, чем на западе. Совмещенная дорога Адлер — Красная поляна или трасса "Таврида" — другие примеры качественного строительства. Но, в целом, российские дороги так и остаются извечной проблемой."Чтобы избавиться от проблемы плохих дорог, надо избавиться от проблемы дураков. Вот когда избавимся от дураков, тогда и от плохих дорог. Заметьте, что этот форум называется "Форум дорожных инноваций". То есть, когда умные начнут строить дороги, тогда эти дороги будут служить достаточно долго", — заявил Евгений Бушмин, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания.И президент, и правительство страны ставят задачу: качественных трасс нужно строить больше. В частности, интервал капитального ремонта полотна увеличен с 12 до 24 лет. Строители и дорожники считают, что для этого необходимо внедрять инновационные технологии, менять подходы к проектированию и эксплуатации автострад."К сожалению, у нас есть некоторые проблемы связанные с тем, что нормотворчество касаемо применения новых технологий несколько отстает от этих технологий. В этом самая большая наша проблема, и поэтому государственная компания является экспериментальным полигоном, который позволяет эти технологии на экспериментальных участках применять в жизнь. Готовить нормативные базу и внедрять их в жизнь", — подчеркнул Игорь Зубарев, заместитель председателя правления государственной компании "Автодор".И именно такие встречи в живую, а не посредством видеосвязи или телефонных звонков, могут изменить ситуацию с дорожным строительством в стране, считают участники форума. Кстати, в этом году поговорить об изменениях в отрасли приехали 400 человек. Это и политики, и представители строительного бизнеса, и разработчики, и проектировщики.По традиции, дорожный форум — это не только дискуссии и обмен опытом, но и презентация новейших технологий. В частности, в производстве дорожного ограждения, мостовых сооружений, покрытий. Представлены и новые разработки в ремонте дорог."Инновационность нашей технологии заключается в том, что мы представляем аппаратно-программный комплекс, который позволяет осуществлять съемку существующего положения дороги передавать данные лазерного сканирования в программное обеспечение, автоматизировано и эффективно его обрабатывать . По нашему мнению, получается экономическая эффективность порядка 250 тысяч рублей на один погонный километр двуполосной дороги", — пояснил Дмитрий Козлов, представитель компании-разработчика.Разработкой уже заинтересовались ряд компаний, но чтобы их начать внедрять массово, таких проектов должно быть больше. В инновационных технологиях нужна конкуренция, считают дорожники. С ними согласны в правительстве страны. Поэтому, возможно, в ближайшее время на российском рынке современного оборудования произойдет всплеск, который позволит строить и ремонтировать качественно не только экспериментальные участки, но и все дороги в стране.